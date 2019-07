Aggressione in piazzale Azzarita. Grave 18enne

Si fa più pesante il bilancio di cronaca della Notte Rosa. E’ stato ricoverato in gravi condizioni un 18enne di origine albanese rimasto la notte scorsa coinvolto in una rissa che si è consumata nelle vicinanze di piazzale Azzarita a Riccione, tra due gruppi di persone, non ancora identificate. Attorno alle 2 è scattato l’allarme, ma quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto dei due gruppi non c’era più traccia. Il ragazzo è stato picchiato selvaggiamente, anche al capo riportando una forte commozione cerebrale. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Riccione.

A dimostrazione che durante la notte gli eccessi non sono mancati c’è anche un video che riprende una lite tra due gruppi di giovani che gira da stamattina sulle pagine social riccionesi. Attorno alle 5,30 due ragazzi si picchiano pesantemente di fronte all’ingresso di un albergo in viale D’Annunzio, attorniati da altri giovani. Dopo essere stati divisi i ragazzi attraversano la strada, ma anche li la lite continua coinvolgendo anche un altro gruppetto sopraggiunto nel frattempo.