49 candeline per l'Italia in Miniatura

Italia in Miniatura compie domani 40 anni. Il parco riminese aprì al pubblico il 4 luglio 1970 e con le riproduzioni di oltre 270 miniature di monumenti, trenini, fiumi, montagne e ai 5000 veri alberi ha attirato milioni di visitatori. Al pubblico che domani varcherà i cancelli del parco, da qualche anno gestito dal gruppo Costa Edutainment, Italia in miniatura farà due regali. Il primo è uno speciale binocolo “un invito a rallentare e godersi la bellezza, nascosta in ogni dettaglio delle miniature e dei minuscoli paesaggi ” che solo domani sarà offerto al prezzo di 50 centesimi.

Il secondo è “I Balocchi di una volta’, attività di animazione gratuita che partirà il 6 luglio in Piazza Italia, trasformata in una grande sala giochi a cielo aperto con flipper di legno, trampoli, rompicapo, labirinti, giochi da tavolo giganti.