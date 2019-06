Veicolo in fiamme in A14, autista muore nell'abitacolo

Tragedia in A14 al km 138 tra i caselli di Riccione e Cattolica, in direzione sud. Un Maggiolino Volkswagen rosso ha preso fuoco poco prima delle 18 per cause ancora in corso di accertamento. L’autista, le cui generalità non sono state diffuse, è riuscito ad accostare in corsia di emergenza prima che le fiamme avvolgessero del tutto l’abitacolo impedendogli di uscire. Per lui, purtroppo, rimasto intrappolato nell’auto, non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.