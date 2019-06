Temporali in arrivo sulla Romagna

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato un’allerta per temporali gialla, il livello più basso, valida per tutta la giornata di sabato. Il transito di un minimo depressionario sul settore centro-settentrionale dell’Italia porterà condizioni di instabilità atmosferica che, insieme all’umidità presente, daranno luogo a fenomeni temporaleschi, più probabili durante le ore centrali della giornata. I fenomeni saranno in esaurimento nelle ore serali sul settore centro-occidentale e nelle ore notturne sulla costa. In concomitanza dei fenomeni temporaleschi possibili anche raffiche di vento di moderata intensità e fulminazioni. Già da domenica previsto un miglioramento.

Le previsioni di Arpae, Aeronautica Militare e Meteoroby.