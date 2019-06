Telecamere in asili e case riposo. Galli (Lega): "Vicesindaca Lisi inanella brutte figure"

Duro attacco alla Vicesindaca Gloria Lisi da parte della Lega. Bruno Galli, segretario della Lega di Rimini, commentando le dichiarazioni di Lisi, l’ha criticata per le dichiarazioni di alcuni giorni fa in cui affermava che le telecamere non fossero utili, al contrario, bisogna aumentare i controlli preventivi. Secondo Galli: “le telecamere in questi luoghi vanno installate non solo a tutela dei piccoli alunni e degli anziani ospiti, ma soprattutto a tutela degli operatori”

“L’assessore Gloria Lisi inanella brutte figure nella sua crociata ideologica contro il Governo. In questi giorni si è scagliata contro il progetto promosso, in particolare, dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di installare telecamere nelle case per anziani e negli asili per prevenire abusi e maltrattamenti. Un progetto che risponde con sollecitudine a una richiesta che viene dalla gente a fronte di tante gravi situazioni accadute anche nella nostra regione. Ma a Lisi il progetto non sta bene. Meglio – afferma – controlli puntuali. Sempre che si facciano e che servano. Forse l’assessore ha scordato il caso della struttura per anziani del riminese, assurta drammaticamente alla ribalta della cronaca nazionale e locale, nello scorso dicembre, per i maltrattamenti fisici e morali che avvenivano al suo interno nei confronti degli ospiti, senza che nessuno se ne fosse reso conto. Dove era allora Lisi e quali provvedimenti ha assunto al riguardo? Chi amministra deve svolgere al meglio il proprio ruolo anche approfittando delle risorse destinate dal Governo ai Comuni per progetti utili. Lisi, al contrario, sale sulle barricate ideologiche e fa politica. Non ci siamo.

Le telecamere in questi luoghi vanno installate non solo a tutela dei piccoli alunni e degli anziani ospiti, ma soprattutto a tutela degli operatori, che nella stragrande maggioranza dei casi sono persone preparate, responsabili e capaci e che, proprio per questo, credo, non avrebbero nulla in contrario e, anzi, approverebbero la messa a punto di questo progetto. Lisi, quindi, continua a sbagliare dimostrandosi ancora inadeguata al ruolo che ricopre”.