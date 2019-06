Tartarughe recuperate nel cassonetto dalla Polizia Locale

Giovedì mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale di Riccione ha trovato e recuperato queste venti tartarughe che erano state gettate nei cassonetti dei rifiuti in via Piemonte. Sono state portate in Comando in attesa che il veterinario le visitasse. la Polizia chiede aiuto nel reperire qualche informazione circa il proprietario.

Abbandonare gli animali è un reato – ricorda la Polizia – oltre ad essere un atto disumano e un problema socialmente rilevante e pericoloso. Gli animali che vivono in cattività, poiché abituati ad essere detenuti in casa, se lasciati in un contesto libero, non sono in grado di sopravvivere per mancanza di cibo, acqua o riparo. L’invito, quando capita di trovarsi di fronte a un caso di abbandono o di un animale vagante in strada, è a chiamare lo 0541 649444.