Sicurezza in strada. Pecci: il sindaco "frusti" gli assessori

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Rimini interviene dopo la triste sequela di incidenti che si sono registrati negli ultimi giorni sulle strade riminesi, criticando l’azione dell’amministrazione, in particolare dell’assessore Jamil Sadegholvaad. “Da un po’ di tempo si registrano sulle strade cittadine numerosi incidenti, anche mortali, che dovrebbero indurre l’assessore, con delega alla mobilità, ad intervenire adottando le misure necessarie per aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti e la mortalità sulle strade. Invece di fare il giullare sulla questura, l’assessore, farebbe bene a concentrarsi e studiare una nuova segnaletica, verticale e orizzontale, un migliore asfalto, la pericolosità delle rotatorie ed il problema degli attraversamenti pedonali che non si vedono”.

Lamentando l’elevato numero di sanzioni “con autovelox, T red o altri strumenti tecnologici utili per punire gli automobilisti scambiandoli per semplici bancomat” Pecci chiede all’assessore “di mettere sulla strada maggiori vigili per fare prevenzione e non repressione e potenziare l’illuminazione”

Il consigliere ne ha anche per il primo cittadino: “purtroppo spesso assente, dal comune e dal Consiglio comunale, rimedi alle deficienze degli assessori, magari “frustandoli”, a che diano soluzioni ai problemi della città invece di cercare solo l’effetto comunicativo con provvedimenti irrilevanti”.