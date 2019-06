Scontro tra auto e moto. 40enne al Bufalini

Grave incidente alle 13,30 di oggi sulla statale Adriatica all’altezza di Portoverde di Misano. Per cause da accertare un’auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio un 40enne elitrasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Viste le ferite i sanitari giunti sul posto con un’ambulanza hanno preferito chiamare l’elisoccorso da Ravenna. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale