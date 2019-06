Rientro sfortunato. Gruppo di stranieri in panne, la solidarietà dei cattolichini li salva

Un gruppo di turisti della Repubblica Ceca, con tanto di bambini in precarie condizioni, è rimasto bloccato nel primo pomeriggio di ieri in A14 a causa di un guasto. A bordo 56 persone (tra loro 20 bambini e 30 donne) reduci da una vacanza a Giulianova e diretti in patria. Il pullman, con gli occupanti a bordo, è stato soccorso dall’Aci e rimorchiato all’autofficina di Cattolica. Impossibile riparare il bus in tempi brevi (si era rotta la pompa dell’acqua), è nata quindi la necessità di trovare un riparo per i turisti e in particolare per alcuni bambini provati dal caldo e dal lungo viaggio. Gli occupanti del pullman non avevano con se il denaro per soggiornare in albergo. Cattolica Soccorso si è attivata per cercare una soluzione contattando anche l’ambasciata che ha spiegato però di non poter mettere mano al portafoglio. La situazione si è sbloccata con l’intervento dei carabinieri di Cattolica che hanno contattato comune e ufficio tecnico e si sono coordinati con Polizia Municipale, Croce Rossa e locale parrocchia. I 56 turisti sono così stati ospitati nella palestra della parrocchia di Don Biagio, allestita con brandine. Grazie al contributo di tutti, spiegano i carabinieri, sono stati poi fatte arrivare delle pizze per la cena e anche il necessario per la colazione della domenica e il pranzo. In serata dovrebbe arrivare un pullman sostitutivo per accompagnare gli sfortunati turisti a casa.