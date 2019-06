Rami pericolanti a Riccione, intervengono i VVFF

Un fuori programma a Riccione, proprio nel momento in cui parte della città è chiusa al traffico per la cronometro del Giro d’Italia Under 23. Intorno alle 18.30 intervento dei Vigili del Fuoco per rami pericolanti in viale Emilia, nel tratto tra viale Adige e Tagliamento. Sul posto c’è anche la Polizia Locale che sta deviando il traffico. Intorno alle 19 il traffico è tornato alla normalità.