Occupazione suolo pubblico. Raffaelli risponde a Confcommercio

In merito alle dichiarazioni di Confcommercio (vedi notizia) sui presunti “ abusi alle norme sull’occupazione del suolo pubblico l’On. assessore alle attività economiche e alla polizia municipale Elena Raffaelli tiene a tranquillizzare l’associazione di categori.

“Vorrei tranquillizzare i rappresentanti di Confcommercio che i controlli sull’occupazione di suolo pubblico per le attività artigianali e per gli esercizi pubblici sul territorio comunale sono già partiti da diverse settimane, sono in corso e che, con l’ arrivo improvviso delle calde temperature, ci saranno con crescente incisività. Vorrei rassicurare i rappresentanti di Confcommercio che la nostra Polizia Locale svolge quotidianamente controlli con estrema attenzione e precisione per garantire il rispetto delle regole e per far si che ogni attività possa lavorare in tutta tranquillità, soprattutto adesso che è partita ufficialmente , dopo un mese di maggio fuori dagli schemi dal punto di vista meteorologico, la stagione estiva. Nella nostra città, ogni giorno alzano le saracinesche ottimi artigiani e ottimi pubblici esercizi, chi và sopra le righe viene sanzionato. Non ci sono più controlli a favore di una categoria e a scapito di un’altra, non ci sono forme di intolleranza verso gli artigiani o verso i pubblici esercizi.I controlli, riassicuro i rappresentanti di Cofcommercio, sono sempre gli stessi“.

“Da metà aprile, in concomitanza con l’allestimento della Primavera del Giro, sono partiti con cadenza bisettimanale puntuali verifiche in viale Dante che ad oggi hanno portato a una decina di sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico al codice della strada e al regolamento del decoro urbano in vigore su viale Dante. Controlli costanti e mai interrotti, nonostante le frequenti piogge e il tempo decisamente poco primaverile delle ultime settimane. Naturalmente l’attenzione e i controlli degli agenti garantisco che saranno, come per gli anni scorsi, precisi e sistematici per tutti gli assi commerciali della città. Non perché qualcuno alza la voce, non perché, ribadisco, ci sia una disparità a discapito di alcuni, ma molto semplicemente, perché l’attenzione di questa amministrazione è stata, fin dal suo insediamento, molto forte nei confronti di chi non si mantiene ai regolamenti, delle necessità di decoro, e non da ultimo verso l’ascolto dei cittadini“.

Sul tema interviene anche il presidente di Confartigianato Mauro Gardenghi: “artigiani chiamati in causa in modo strumentale”

“Leggo le dichiarazioni della Confcommercio di Riccione e sinceramente mi pare una polemica del tutto fuori luogo. Mi riferisco nella parte nella quale si evidenzia un presunto abusivismo facendo riferimento all’attività artigianale di produzione e vendita di alimenti. E’ ben chiaro a tutti gli imprenditori la differenza che passa fra il porgere un prodotto alimentare ed offrire eventualmente l’opportunità di consumarlo subito o passeggiando per strada, e quanto avviene nei pubblici esercizi di ristorazione dove c’è servizio. E’ tutto ben regolamentato e a dire il vero a noi non risulta proprio che a Riccione manchino i controlli affinché tutto sia svolto nel rispetto delle norme. Leggo di incontri chiesti da Confcommercio all’Amministrazione e non concessi, di necessità di confronto. Tutto legittimo. Ma tirare in ballo strumentalmente categorie economiche e rappresentarne l’attività come abusiva è davvero una polemica inutile, che produce danno a tutte le imprese che operano nel settore alimentare. Piuttosto, siamo disponibili ad un confronto con l’Amministrazione e le categorie economiche su questi temi, che certamente sono importanti per il nostro turismo e per le nostre eccellenze alimentari”.