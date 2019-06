Mal di Plastica salpa verso Venezia. Le immagini e le interviste

Quella che fino a qualche mese fa sembrava una bella idea ma difficile da realizzare, oggi è diventata realtà. Mal di Plastica è il nome del catamarano fatto di materiale di recupero e bottiglie di plastica, che dopo aver attratto nelle ultime settimane l’attenzione dei media di tutta Italia, è salpato oggi dal Marina di Rimini. Destinazione Venezia.

A bordo Piero e Matteo Munaretto e Stefano Rossini. Tre amici che hanno ideato l’iniziativa e le hanno dato gambe (o meglio, scafo) costruendo con le loro mani l’imbarcazione. Obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della plastica usa e getta e sulla dispersione di rifiuti plastici in mare. La barca sarà spinta da una vela, un sistema a pedali, e un piccolo motore di emergenza e arriverà a Venezia, presso la Compagnia della vela (isola di San Giorgio) l’8 giugno. In tanti hanno partecipato. In tanti questa mattina non sono voluti mancare alla partenza.

Icaro Tv e radio Icaro dopo aver trasmesso in diretta la conferenza stampa e la partenza di Mal di Plastica, si collegheranno quotidianamente con i tre “lupi di mare” fino ad accompagnarli all’arrivo a Venezia.

MAL DI PLASTICA è un progetto di sensibilizzazione ambientale iniziato nell’autunno dello scorso anno con la raccolta di materiale plastico di recupero (principalmente bottiglie) per realizzare un’imbarcazione. La raccolta di bottiglie ha coinvolto circa 900 bambini della Provincia di Rimini che hanno ricevuto in cambio delle borracce d’alluminio riutilizzabili.

Il progetto è promosso dall’associazione senza scopo di lucro Tormentina APS e si è reso possibile grazie alle donazioni economiche e materiali di privati, enti e aziende.

In particolare sono intervenuti con il loro contributo: SevenTeen, Gruppo Hera, Cantiere Nautico Adriatico, Blue Sea, Marina di Rimini, Yacht Club Rimini, Hotel Fabrizio***, La Cart, Mareshop, Omersub, Labora, Edilizia Professionale Romagna, Venanzio Ferri, Momogenico energy Print, Cantieri Carlini, Diego Zicchetti, Druma Tende, Tendasole, Fondazione En.AIPS Zavatta, Jean-Martin Grisar, Ing. Matteo Muccioli, Arch. Francesca Perazzini, Volontarimini, Istituto comprensivo Statale “Alighieri” Rimini, Plesso Caramadre IC1 di Pontecorvo (FR), Dott.sa Anna Delli Paoli, Alessandro Zamagna, Arch. Rodolfo Foschi, Polizia Locale Rimini, Monica Gori, Meteoroby.com, Smoll, Gruppo Icaro, Circolo Velico Riminese e Cefal.

Con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e di Legambiente Emilia Romagna e Veneto