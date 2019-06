L'estate tira dritto: ancora bel tempo

Il bel tempo rimane. Nessuna variazione di rilievo in vista per il meteo nella settimana che porterà ufficialmente all’inizio dell’estate. Per la prima parte della settimana ancora cielo sereno. Minime comprese tra 19 e 21 gradi; massime in lieve aumento comprese tra 28/29 gradi del settore costiero e 30/32 gradi delle pianure interne. Fino a martedì non è comunque prevista in Emilia Romagna nessuna situazione di disagio per il calore. E anche le previsioni per la seconda parte della settimana, al momento vedono la permanenza dell’alta pressione.

Le previsioni di Arpa e Aeronautica Militare.