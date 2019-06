Lavori nelle sale antiche della biblioteca Gambalunga

In occasione del quattrocentesimo compleanno, le sale storiche della Biblioteca Gambalunga di Rimini si fanno belle. Sono partiti infatti i lavori straordinari di spolveratura e manutenzione delle quattro sale che, per la delicatezza e la preziosità del patrimonio custodito, necessitano di cure particolari. L’intervento, che ha comportato una spesa di circa 34.000 euro, interessa le scaffalature in legno di noce delle tre severe sale seicentesche, realizzate subito dopo la morte di Alessandro Gambalunga, forse dall’architetto e pittore Giovanni Laurentini detto l’Arrigoni, le suggestive librerie realizzate nel 1756 in legno d’abete e dai colori chiari, opera del pittore riminese Giovan Battista Costa, e degli oltre 13.300 libri sei/settecenteschi, fra cui la parte principale della biblioteca stessa del mecenate riminese.

Fino al 15 luglio, data prevista per il completamento del delicato intervento, la consultazione dei libri antichi e le visite delle sale sono state sospese.