La Strada dei Vini e dei Sapori a Al Mèni

Dal mare e dai porti, dalle aie e dai poderi, dai castelli e dalle masserie tutte le eccellenze enogastronomiche a km zero si danno appuntamento attorno al circo di Al mèni dove quest’anno la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini inaugurerà un proprio stand interamente dedicato al buono e al tipico del territorio riminese.

Nello stand, attivo dalla mattina alla sera di entrambe le giornate, lo chef Pier Paolo Battaglia e Giuliano Canzian del Ristorante “Dallo Zio” lavoreranno le materie prime appena giunte dal mare e dall’entroterra in assaggi di tipicità: dalla seppia in umido con i piselli, alll’immancabile risotto di mare, dai sardonici scottadito, misticanza e piada romagnola fino ai dolci della tradizione più antica e contadina. I piatti proposti verranno serviti in abbinamento con la “Principessa” della tradizione vitivinicola del territorio di Rimini: La Rebola, presente con oltre 22 etichette degustabili e a cui verrà interamente dedicato un momento di presentazione e degustazione a cura dell’enologo Alessio Macchia.

Alla proposta enogastronomica – sempre nello stand – si affiancherà anche un fitto programma di incontri e presentazioni alla scoperta del gusto più puro del riminese: oltre alla Rebola sarà così possibile conoscere di più sul cosiddetto “oro verde” dei frantoi riminesi, oppure ascoltare il racconto del Fornaio Anarchico alle prese con i segreti del vero impasto della Ciambella Romagnola, o ancora apprezzare le ultime tendenze in ambito agroalimentare con le esperienze di agricoltura biodinamica del territorio riminese.

“Andiamo come Strada ad Al Meni con la storia enologica della rebola come elemento centrale“, spiega il Presidente della Strada Sandro Santini ” tuttavia la Strada è tanto altro, olio, insaccati, prodotti da forno, tutto il buono che può venire dalla nostra terra. “Con un piccolo slancio campanilistico dico che come qualità e sapori ce la giochiamo con tutti, anche se sappiamo che qui siamo di fronte al meglio della produzione regionale “