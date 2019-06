La scrittrice Ambra Crociani presenta "Selene e i palloncini di polvere di stelle"

L’importanza di avere dei sogni e trovare il coraggio di credere in se stessi per realizzarli. E’ il messaggio positivo lanciato dalla scrittrice riccionese Ambra Crociani attraverso le pagine del suo libro per bambini (ma anche per adulti) dal titolo “Selene e i palloncini di polvere di stelle”. Sono passati 50 anni dal primo allunaggio. Da allora la corsa allo spazio è cambiata, tutto è diventato possibile. Andando sulla luna, l’uomo ha coronato un sogno antico un milione di anni. E proprio questo albo illustrato incita ai sogni. Che ci si sia accorti così, in fondo, della luna? Bisogna solo guardare nella direzione giusta e dar luce, grazie alle proprie idee, a ciò che fino ad allora è vissuto nell’oscurità. Protagonista di questo bellissimo racconto la piccola Selene.

“C’era una volta un paese dove tutto era nero. Le strade erano nere, le case erano nere, i tetti erano neri, le porte erano nere. Tutto era così nero che non si distingueva più niente. Diversamente da quanto si possa pensare, però, gli abitanti non erano tristi. Erano abituati al buio. Ogni giorno si svegliavano allegri e molto, molto, rumorosi. In questo paese viveva una bambina di nome Selene. La piccola non aveva i genitori, ma viveva con un nonno speciale. Era speciale davvero, sì, perché era un nonno magico, o per meglio dire, era un nonno che riusciva a fare magie. Selene adora sentire i racconti del nonno, soprattutto la storia del paese luminoso, e notte dopo notte si addormenta con il desiderio di scoprire quali sorprese nasconde il suo strano paese. Forse, se solo Selene avesse il coraggio di osare e di superare le proprie paure, riuscirebbe a immaginare qualcosa di diverso dal buio che è abituata a vedere… la sua fantasia potrebbe essere una vera e propria bacchetta magica, e chissà che non riesca a illuminare con i suoi sogni l’oscurità che la circonda…”.

Ambra Crociani, 33 anni, è laureata in Lettere moderne e specializzata in Linguistica e civiltà letterarie all’Università di Bologna. Attualmente vive in Svizzera, a Berna, dove lavora come insegnante, anche se mantiene un legame fortissimo con la sua Romagna. Giornalista pubblicista dal 2006, nutre una profonda passione per la scrittura e per gli albi illustrati. “Selene e i palloncini di polvere di stelle”, magicamente illustrato da Martina Andonova, è la sua prima fatica letteraria. Il libro, edito dal Gruppo Albatros Il Filo, è in vendita da qualche settimana nelle librerie e online.