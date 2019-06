Jovanotti mette in pericolo i fratini? Italia Nostra chiede verifiche

Una dopo l’ altra le associazioni ambientaliste si sollevano per la tutela della specie protetta fratini che potrebbe essere messa in pericolo dai concerti previsti durante l’estate sulle spiagge libere d’Italia, Rimini compresa. “E’ necessario – scrive l’associazione Italia Nostra – che anche a Rimini dove sono presenti questi uccelli trampolieri nella spiaggia antistante la colonia bolognese si sollevi la preoccupazione che iniziative in contrasto con la preservazione della natura e degli animali possano mettere in pericolo questo equilibrio naturale delicato e importantissimo. Lanciamo un appello alla sensibilità ambientalista di Jovanotti che non ha esitato ad annullare il concerto di Ladispoli affinché verifichi insieme all’amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste se vi siano le condizioni per tenere queste manifestazioni.