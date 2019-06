Condannato per evasione, arrestato dai Carabinieri

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Bellaria, in un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto un 58enne cremonese, in esecuzione dell’ ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ravenna. L’uomo, da poco domiciliato a Bellaria e già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare, in regime di detenzione domiciliare, la pena detentiva residua di cinque mesi e 10 giorni. Con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto definitivamente colpevole del reato di evasione.