Benvenuta estate, fra streghe, petali e piatti da gustare

Arriva la stagione delle vacanze per antonomasia e il weekend a Rimini e dintorni si anima più che mai: feste, picnic, spettacoli… Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

A San Giovanni in Marignano fino a domenica 23 giugno si tiene la Notte delle Streghe: cultura, spettacoli, osterie. Anche quest’anno tantissimi artisti italiani e stranieri sono pronti a stupire con nuove magie: bolle di sapone che scendono dalla torre, creature magiche che camminano in parata per le vie del borgo, pozioni magiche e bevande di tutti i tipi per celebrare il rapporto tra streghe ed acqua, palombari e creature degli abissi, e tante altre abilità speciali, per continuare a celebrare le Streghe, creature che sfuggono al senso comune e che parlano di antiche leggende e di una sapienza da tenere stretta, perché questo nostro mondo conservi l’incanto del legame con la Natura ed il Mistero.

Quest’anno, oltre alla riconferma del Circo Paniko che ha rappresentato una grande anteprima del 2019, per la prima volta dopo molte annualità anche il Teatro Massari sarà aperto: infatti la Compagnia Teatro Europeo Plautino, soggetto gestore del teatro comunale, presenterà in anteprima le prove aperte dello spettacolo “Le Nuvole” di Aristofane.

Anche quest’anno la Notte delle Streghe ha la sua Area bimbi, il Regnodifuori al Parco dei Tigli, a cura di Associazione Nel Giardino Segreto: dalle ore 19 sorprese, nuovi eventi, animazioni, laboratori, spettacoli.

Sabato 22 giugno, nella Corte del Castello di Coriano, é in programma la prima serata di “Arancionè la Notte al Castello dei bambini”. Quest’anno sarà un viaggio nelle quattro stagioni, si inizia con “Estate – Sole di Fuoco, nasce un bel gioco”.

Dalle ore 20.15 pic-nic street food sull’erba morbida della Corte del Castello: porta solo il plaid, al pic-nic ci pensa la Cantinetta della corte. Cestini pic-nic, posate e contenitori per il cibo saranno 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais.

Poi laboratori creativi a cura di La Bottega delle Idee e Laboratori Pinocchio, pitture estemporanee, trucchi tematici, mercatino di libri per ragazzi a cura di Il Viale dei Ciliegi 17.

Dalle ore 21.30 fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collaborazione con il Premio Andersen a cura della Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia, musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo Depaoli, interventi di danza aerea di Irina Dainelli, video proiezioni Jacopo Ferma.

Ingresso compreso di cestino pic-nic: bambini 11 euro (fino a 14 anni), adulti 14 euro (prenotazione obbligatoria). Ingresso solo spettacolo e laboratori creativi 6 euro, bambini sotto i 3 anni gratuito. Info e prenotazioni: 329 9461660.

Sabato 22 e domenica 23 giugno la Festa dei Cento Catini si svolge nel centro di Novafeltria a partire dalle ore 21 per rendere omaggio al Solstizio d’Estate. Durante la serata potrete trovare catini con petali di fiori per festeggiare San Giovanni e tanti spettacoli di intrattenimento, protagonista principale… la strega!

Quest’anno l’appuntamento con la festa del solstizio e di San Giovanni raddoppia per una nuova iniziativa: Cena di Pesce in piazza, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con i pescatori di Fano e Marotta, cena che avrà luogo sabato 22 dalle 20.30, a seguire, il preludio ai festeggiamenti con lo spettacolo fuochi e affini.

Domenica dalle 19 il via alla festa con l’apertura degli stand gastronomici e a seguire musica, riti magici, balli e animazione. Durante i festeggiamenti della domenica saranno rievocati il rito dell’acqua lustrale, dove verranno trasportati nei catini i petali di fiori fino alla fontana e il rito delle “donne bianche nella notte”, ovvero una processione che si rifà ad una credenza legata alla notte di San Giovanni.

Fino al 23 giugno a Cattolica torna “Regina sotto le stelle”: eventi e spettacoli per celebrare il Solstizio d’Estate. Artisti di strada, concerti olistici, operatori olistici.

Sabato 22 giugno, dalle ore 19.30, in Piazza del Tramonto sono in programma mandala workshop, yoga alla risata, inizio cerimonia del solstizio d’estate con il salto del fuoco, risto sciamanico che consiste nel bruciare un legnetto con scritto sopra il blocco nella vita di adesso, conseguentemente il salto del fuoco e suono del tamburo; spettacolo con luci, musica e fuochi con Flow Art. Domenica 23 giugno, dalle ore 17.30 fino a sera artisti di strada e operatori olistici.

Sabato 22 e domenica 23 giugno la “Sagra della Tagliatella” organizzata da Pro Loco Poggio Berni, vi aspetta presso il Teatro Aperto di Poggio Torriana. Tante le iniziative in programma: stand gastronomici, “A scuola di tagliatelle”, “Gara di tagliatelle”, musica…

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito www.bimbiarimini.it