Auto si ribalta in via San Salvatore, anziana al Bufalini

Un’auto con due anziani a bordo si è ribaltata nel tardo pomeriggio in via San Salvatore, nell’omonima frazione a Rimini. L’incidente è avvenuto intorno alle 18: per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo dell’auto che è uscita dalla carreggiata finendo con una ruota nel fosso adiacente e cappottandosi. L’uomo è rimasto illeso mentre la donna è stata portata precauzionalmente all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso ma pare senza gravi conseguenze. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto, oltre al 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto le due persone dall’auto e la Polizia Municipale, che oltre ai rilievi ha gestito il traffico durante la chiusura della strada operazioni di soccorso.