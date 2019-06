Anziani non ritrovano alloggio, la Polizia Locale li aiuta

La Polizia Locale nel pomeriggio a Riccione è intervenuta per aiutare due anziani che avevano perso i riferimenti per tornare all’alloggio dove stanno trascorrendo le vacanze. Un caso frequente, ma “basterebbe davvero poco – spiega la Polizia Locale – un biglietto da visita, una ricevuta dell’hotel o un recapito telefonico di un proprio caro”.

L’invito a chi dovesse notare una persona anziana in difficoltà o che sembra spaesata è “fornitegli una prima assistenza, fategli compagnia e non esitate a contattare le forze di polizia”. Il telefono della Polizia Locale 0541649444.