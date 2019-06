Al via il primo vi.Vi.So. riminese grazie a un percorso bipartisan

Una iniziativa bipartisan che pone Montescudo-Montecolombo come capofila in provincia di una nuova modalità di iniziative per la sicurezza tramite l’impegno dei gruppi di vicinato e i social network.

Vi.Vi.So. sta per vicinato vigile e solidale, esperienza già sperimentata in alcuni comuni che il Movimento 5 Stelle ha proposto nel 2018 a Montescudo-Montecolombo, dove è all’opposizione. In un percorso poi condiviso con l’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri, che ha portato a una serie di incontri informativi e, pochi giorni fa, alla firma tra sindaco e prefetto di un apposito protocollo (vedi notizia). Niente ronde o iniziative personali, ma un’attività di osservazione che, attraverso una rete di gruppi whatsapp, fa arrivare le segnalazioni alle forze dell’ordine: tra i referenti dei gruppi c’è anche un ex maresciallo dei Carabinieri. Tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Oggi il Movimento 5 Stelle, promotore del progetto, ha incontrato la stampa per spiegarne le caratteristiche e ringraziare chi ha collaborato alla riuscita del percorso. Presenti il senatore Marco Croatti, la consigliere regionale Raffaella Sensoli e la consigliera comunale Shelina Marsetti.