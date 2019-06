Accoltellamento nella notte a Cattolica. Giovane ferito all'addome

Un fendente all’addome sferrato in strada, nella zona del Malindi a Cattolica. Vittima un giovane originario dell’est. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri di Cattolica, è avvenuto alle 2.30 di notte. Il ferito è stato sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari stanno cercando di identificare l’aggressore (o gli aggressori) che ha utilizzato un coltello a serramanico con la lama di 10 centimetri. Ancora da chiarire anche le cause dell’accoltellamento.