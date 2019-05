Rimini Fashion, all'Embassy sfila la moda riminese

Domenica l’Embassy di viale Vespucci, lo storico locale di Marina centro di Rimini, ospiterà la sfilata di moda “Rimini fashion” promossa da Zeinta di Borg e Patrizia Gallo Eventi. Un’occasione per promuovere le creazioni degli atelier riminesi ma anche per parlare di progetti sociali.

Dai costumi da bagno ai gioielli, dall’abbigliamento bimbo a quello da sposa passando per gli accessori. Rimini Fashion domenica alle 18 all’Embassy porterà in passerella le creazioni delle imprese riminesi, con sedi in diverse zone della città.

Conduce la sfilata Patrizia Deitos. Ci sarà anche un’esibizione del giovane tenore sammarinese Andrea Cucchi, di 9 anni. Spazio anche al sociale col sostegno al progetto di Casa Macanno della cooperativa Il Millepiedi, dove allo spazio residenziale si è aggiunta una fattoria di 4.000 metri quadri dove i ragazzi con disabilità possono fare formazione.

Il programma:

ore 18:00 presentazione sfilata e presentazione progetto “mille orti per la città”

ore 18:15 Sfilata di Moda Terra, Aria, Acqua e Fuoco

Ingresso gratuito

I posti a sedere sono su invito

La pagina dell’evento.