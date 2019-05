Venerdì a Tempo Reale (Icaro) i candidati di San Giovanni in Marignano

Domani (venerdì) nella trasmissione del mattino di Radio Icaro e Icaro Tv, Tempo Reale, appuntamento con la politica. In vista del voto del 26 maggio, saranno ospiti in trasmissione i candidati sindaco per il comune di San Giovanni in Marignano.

Intorno alle 9.15 sarà in studio il primo cittadino uscente Daniele Morelli, sostenuto dalla lista civica “Per Continuare Insieme“. Poi, alle 9.35 circa, sarà la volta di Gabriele Ottaviani della lista “Alternanza Politica”. I due avranno modo di soffermarsi su alcuni punti del loro programma elettorale rispondendo alle domande dei giornalisti Simona Mulazzani e Andrea Polazzi.

Diretta sui 92 di Radio Icaro, sul canale 91 di Icaro Tv e sulla pagina facebook Tempo Reale