Un weekend nel segno delle storie. Le proposte di bimbiarimini

Sono tantissimi gli appuntamenti a misura di famiglia a Rimini e dintorni nell’ultimo fine settimana di maggio. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Dopo il rinvio causa pioggia, domenica 26 maggio, dalle 15, in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico è in programma “Una Piazza di Storie“. Un pomeriggio tra letture, laboratori creativi di manualità, arte e stampa, giochi e spettacoli per ascoltare, costruire ed inventare storie.

Tra le proposte c’é “Letture ad alta e bassa voce”: un pomeriggio tra libri e letture curato da Alessia Canducci in collaborazione con i Lettori Volontari del progetto nazionale Nati per Leggere, delle biblioteche della provincia di Rimini e dei genitori di Nido Comunale e Scuola dell’Infanzia di Misano Adriatico. Voi portate i cuscini e i vostri libri preferiti, al resto penseranno i lettori volontari che divisi per fasce d’età danno voce e corpo a storie irresistibili.

Poi ci sono laboratori creativi, animazioni itineranti con Gino lo struzzo, spettacolo (alle ore 18 “Cabaret Bipolar” con Circo Bipolar), “Biblioteca in Piazza” e Bookcrossing.

L’ingresso é libero.

2.

Sabato 25 maggio, alle 16, al Parco degli Olivetani nella Scuola media Geo Cenci (via Einaudi) a Riccione é in programma “Il Parco delle Storie”. Letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle lettrici volontarie della biblioteca in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale in occasione della Festa della Famiglia.

La partecipazione é gratuita.

3.

Passeggiare nella corte di Castel Sismondo, profumata da mille essenze, colorata da mille fiori, così come avrebbe fatto Isotta mentre sussurrava all’orecchio del suo amato signore di Rimini, Sigismondo Malatesta. Sabato 25 e domenica 26 maggio Giardini d’Autore trasformerà il Cortile del Soccorso in quel giardino segreto, allestendolo con l’aiuto dei migliori vivaisti e animandolo con concerti, spettacoli teatrali, incontri, corsi e laboratori, colazioni, brunch e aperitivi.

Gli ospiti di “Alla Corte dei Malatesta” potranno iniziare le loro visite godendosi, fra le installazioni vivaistiche, le matinée di musica e proseguire poi tra laboratori di giardinaggio, corsi per la realizzazione di ghirlande, decorazioni floreali, pittura botanica o di essiccazione, presentazioni di libri, passeggiate culturali e spettacoli, o fermarsi ad assaporare le colazioni i brunches e gli aperitivi dello chef Silver Succi.

Anche i più piccoli avranno i loro svaghi, come “Il Giardino di Isotta” (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18), uno spazio firmato in collaborazione con il Gruppo Hera dedicato a letture di libri, favole animate e laboratori per imparare divertendosi.

4.

L a sicurezza prima di tutto… Sabato 25 maggio una giornata al Centro Commerciale I Malatesta a Rimini tra dimostrazioni ed esibizioni insieme ai nostri eroi soccorritori. Dalle 9.30 alle 12 é in programma un progetto per le scuole “La sicurezza a portata di mano” a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, mentre dalle 15.30 “Pompieropoli” con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione Rimini.

5.

Domenica 26 maggio, dalle 10 alle 18, l’ultimo appuntamento con “Fattorie Aperte” in Emilia Romagna: 145 realtà (135 fattorie e 10 musei) aprono le porte a famiglie, curiosi e amanti della natura desiderosi di sperimentare per un giorno la vita in campagna e di conoscere luoghi e produzioni locali.

Ricca è l’offerta da parte delle fattorie che propongono laboratori creativi legati alle attività rurali, così come menù a prezzi speciali, oppure degustazioni con la possibilità di acquistare i prodotti genuini che producono. Per i più piccoli non mancheranno momenti spensierati a contatto con gli animali della fattoria.

Come negli anni precedenti, anche nel territorio della provincia di Rimini un bel numero di fattorie aspetta le famiglie e i bambini. Sono in particolare 14 le strutture che aderiscono all’iniziativa, da Santarcangelo a Sant’Agata Feltria, da Poggio Torriana a Montegridolfo.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it