Un mare di foto per Luisa

Una giornata strabiliante domenica 26 maggio alla ex Colonia Bolognese di Riccione, ricca di energia positiva all’insegna della fotografia e della solidarietà .

Ben oltre 70 fotografi fotoamatori e non solo hanno contribuito donando le loro fotografie e il loro operato per aiutare Luisa Stracqualursi nella raccolta fondi per affrontare la cura sperimentale in America affetta da un grave carcinoma infiltrante www.luisavive.it.

Tanti amici/colleghi e studenti la stanno aiutando in qualsiasi modo a fare questa raccolta. E io appassionata di fotografia ho desiderato follemente che anche la fotografia aiutasse Luisa, perché la fotografia è passione, cuore ed è stato sorprendente la tantissima adesione in questo progetto, tantissime fotografie donate provenienti da ogni dove da Bellaria, Savignano, Riccione, Rimini, San Marino, Misano e Coriano, nonché scatti da Bologna, Genova, Roma e Milano perché anche il grandissimo maestro Giovanni Gastel notissimo fotografo di moda ha voluto contribuire con una sua meravigliosa e delicata fotografia al progetto che metteremo all’asta su E-bay con base d’asta di €1000,00 a partire dei prossimi giorni.

Insomma tanta affluenza domenica in questo luogo magico, tanta energia positiva, tanti fotografi orgogliosi e uniti nel partecipare spontaneamente a questo meraviglioso progetto, tanta gente comune ha partecipato comprando le nostre fotografie, raccogliendo quasi 2000 euro, perché Luisa vive se la aiutiamo.

Carmen Silano