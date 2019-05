Un mare di foto per Luisa all'ex Colonia Bolognese di Rimini

Sarà bellissimo e accadrà tutto domenica 26 maggio alla ex Colonia Bolognese di Rimini, in Viale Principe di Piemonte 56-62, messa a disposizione dall’Associazione Il Palloncino Rosso a partire dalle ore 11:00 e fino al tramonto.

LUISA VIVE SE L’AIUTIAMO, per questo motivo oltre 60 fotografi, amatoriali e professionisti, che rappresentano il meglio della fotografia riminese e non, si uniranno con entusiasmo per sostenere Luisa Stracqualursi nella sua battaglia per la vita offrendo spontaneamente un grande numero di stampe, in vari formati, che saranno vendute devolvendo interamente il ricavato alla sua causa (www.luisavive.it).

Il grande spazio in riva al mare allestito per l’occasione con quasi 200 immagini non sarà solo una mostra-mercato tradizionale ma il teatro di una serie di eventi che coinvolgeranno i visitatori che potranno cimentarsi con la fotografia da protagonisti seguendo i sei workshop (tra le 14:30 e le 19:00) oppure scattare foto ad una modella in una postazione vintage con Jani Pi o semplicemente farsi fotografare; per questo saranno disponibili due set fotografici: uno classico in luce artificiale (dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00) con Valerio Zanotti ed uno più dinamico con istantanee POLAROID con Sergio Catitti Sabatini.

Tutti i visitatori sono invitati a portare la propria macchina fotografica per cogliere le tante opportunità di una giornata intensa nella quale non mancheranno incursioni artistiche a sorpresa di Francesca Airaudo, la proiezione delle immagini di Antonio Morri e Roberto Brolli, una lotteria fotografica istantanea ed un’asta per aggiudicarsi una foto originale autografata donata dal noto fotografo di moda Giovanni Gastel e molto altro che arricchiranno compagnia, condivisione, solidarietà e fotografia.

Ecco i sei workshop:

Ore 14:30, replicato alle 15:45 ed alle 17:00: “REFLEX PER LUISA” introduzione all’uso della reflex a cura di LUCA LAI – durata 1 ora (offerta libera);

Ore 16:00 – “CRASH & MIRROR con GIO BLONDE” (www.facebook.com/gio.fantini) – durata 30 minuti (offerta libera);

Ore 16:30 – “FOTOGRAFARE” come fotografare una modella, come metterla in posa e valutazione della foto e quali errori si commettono – in esterna nel bellissimo contesto della ex Colonia a cura Roberto Brolli (offerta libera);

Ore 19:00 – “REFLEX & COMPOSIZIONE PER LUISA” piccola introduzione all’uso della reflex e un po’ di composizione a cura del fotografo professionista Lucio Censi – durata 1 ora (offerta libera).