Tampona auto in bici, 36enne all'Infermi

Ha tamponato la vettura che lo procedeva, finendo sull’asfalto. Un 36enne residente a Misano si trovava in sella alla sua bici quando oggi pomeriggio, alle 14.43, per cause ancora in corso d’accertamento, ha centrato un’auto in via don Milani, a Misano. L’automobilista, dopo essere stato tamponato, è sceso dalla vettura e ha visto il ciclista a terra, le cui condizioni in un primo momento erano apparse molta gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna. Invece, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, il 36enne, sempre rimasto cosciente, ha mostrato segni di ripresa incoraggianti ed è stato trasferito all’ospedale Infermi in codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta la polizia locale di Riccione.