Strage di Capaci, il tribunale di Rimini commemora la morte di Giovanni Falcone

Il 23 maggio 2019 ricorre il 27esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Questa mattina nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Rimini, il Collegio, presieduto dalla dottoressa Sonia Pasini, i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati hanno osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime. Un modo per ricordare chi sacrificò la sua vita per combattere la mafia.