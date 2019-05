Rimini Beach Arena, ecco i nomi del cartellone

E’ stato presentato oggi il cartellone estivo, ancora in fase di completamento, della Rimini Beach Arena che quest’anno sarà ospitata su 10.000 metri quadri davanti all’ex colonia Bolognese e sarà gestita, tramite bando, dall’imprenditore Enrico Galli dell’Altromondo Studios.

La formula sarà quella del concerto seguito da dj set. Si parte sabato 20 luglio con Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte. Sabato 27 luglio Izi e Timmy trumpet. Sabato 3 agosto ci saranno Anastasio, Alok e Burak Yeter. Sabato 10 agosto Achille Lauro e Afrojack. Martedì 13 agosto Boomdabash e Steve Aoki. Il cartellone proseguirà fino al 17 agosto: gli ospiti delle ultime tre serate saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

I concerti sono a pagamento. L’investimento dell’organizzatore è superiore al milione di euro, la formula della concessione è di un anno con possibilità di rinnovo per altri due. Non solo un cartellone di concerti importante, seppur organizzato in tempi brevi: la notizia dell’aggiudicazione a Galli è arrivata il 3 maggio. Ma anche una conferma della vitalità della zona di Miramare dove c’è chi scommette sulla città, sottolineano Indino di Confcommercio e il sindaco Gnassi. Lo scorso fine settimana l’ex Novarese ha riaperto i battenti per matrioska. E il 10 luglio, sulla vicina spiaggia di RiminiTerme, ci sarà anche il Jova Beach party.

Il promo:

www.riminibeacharena.it