Pulizia a pieno regime sulle spiagge. Sabato nuova allerta

In un maggio finora avaro di bel tempo, la Protezione Civile ha emesso una nuova Allerta Gialla per temporali, rischio piene, frane e dissesti in Emilia-Romagna nell’intera giornata di sabato 18 maggio. Il transito di un minimo depressionario apporterà condizioni di tempo perturbato sul territorio regionale. Saranno però interessati soprattutto i territori centro-occidentali: le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Le previsioni di Meteoroby:

Un Maggio che fatica a volgere al bel tempo con un fine settimana che si preannuncia nuovamente interessato dall’avvicinarsi di una perturbazione, questa volta Atlantica la quale porterà un graduale peggioramento a partire da NordOvest, ma che pian piano interesserà tutto il centro-nord con piogge e temporali e lasciandoci eredi di un instabilità che ad inizio della prossima settimana ne renderà l’avvio piuttosto incerto.

Ll’evoluzione sulla nostra provincia partendo da Venerdì, dove si prevede una mattinata tutto sommato soleggiata, ma con un aumento della nuvolosità che nel corso del pomeriggio potrebbe dar luogo a qualche piovasco dall’entroterra Appenninico fin sulle pianure. La giornata di sabato è prevista da parzialmente a molto nuvolosa con precipitazioni a carattere di rovescio più probabili nelle prime ore del giorno e nel corso del pomeriggio, non si escludono locali temporali in caso di ampie schiarite, ma con una tendenza ad un miglioramento in serata. La Domenica si conferma da nuvolosa a coperta con precipitazioni intermittenti attese nel pomeriggio, mentre sempre asciutta è prevista la serata.

Le temperature sono previste in crescita con massime attorno ai 18-19 gradi ma sempre al di sotto delle medie. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con rinforzi di #Scirocco lungo le coste il venerdì pomeriggio ed in caso di temporali. Il Mare risulterà con moto ondoso in aumento sino a mosso.

Intanto prosegue a pieno regime l’intervento di rimozione e pulizia del litorale riminese dal materiale, in gran parte legname, trasportato dai fiumi in occasione delle forti fiumane avvenute nella notte tra domenica e lunedì.

4.500 metri cubi di materiale legnoso – secondo la stima di Hera – si sono depositati depositata sulle spiagge del litorale da Cattolica a Bellaria, specie per quel che riguarda Rimini, alla foce del Marecchia, sulla spiaggia di San Giuliano mare e Rivabella, e sul litorale alla destra della banchina del porto.

Una quantità enorme che ha visto da subito i mezzi di Hera, in coordinamento con il Comune di Rimini, impegnati nella rimozione dei materiali spiaggiati che già in queste ore, stringendo i tempi alla vigilia dell’inizio della stagione balneare, sta vedendo la fine. Già nella giornata di ieri la spiaggia tra il porto e piazzale Kennedy era sostanzialmente tornata pulita, mentre si sta procedendo celermente sia a San Giuliano che a Rivabella dove maggiore è stato l’accumulo di materiale.

Dopo l’ondata di piena il mare, come avvenuto questa notte, sta continuando a depositare sia altro legno che materiale più fine che i mezzi di Hera stanno raccogliendo con le pale in un impegno che proseguirà fino alla completa ripulitura della spiaggia riminese pronta per accogliere i primi turisti della nuova stagione estiva. Tra San Giuliano mare e a Rivabella si concentreranno gli sforzi, attivando nella giornata di sabato tutti i mezzi a disposizione con la previsione di effettuare almeno trenta carichi di legname dopo che tra ieri e oggi ne sono già stati smaltiti una decina.

“Un impegno straordinario – ha detto l’assessore all’Ambiente Anna Montini che in prima persona sta seguendo l’evolversi della situazione – di cui ringraziamo, per la professionalità e la condivisione degli obiettivi, la dirigenza e le maestranze di Hera.”