Nei tre comuni con un solo candidato già superato il quorum

Lo spoglio per le amministrative inizierà solo domani alle 14, una volta completato quello delle Europee. Per tre comuni (dei 16) al voto in provincia di Rimini sembra però già esserci il nome del nuovo sindaco. Anche se non si sono chiusi neppure i seggi.

Nei comuni di Casteldelci, 445 abitanti, Maiolo, 848 abitanti, e Talamello, 1.060, c’era infatti un solo candidato in rappresentanza di una lista unica. Unico avversario, il raggiungimento del quorum del 50% più uno di votanti. Risultato raggiunto già alle 19: 61% di affluenza nel comune più piccolo, 59% a Maiolo e quasi il 52% a Talamello.

E così per Fabiano Tonielli di Noi per Casteldelci, Marcello Fattori di Sviluppo e Partecipazione per Maiolo e Pasquale Novelli di Tutti insieme per Talamello questa sarà una nottata più tranquilla rispetto a quella di altri candidati. In attesa comunque della certificazione ufficiale dei dati.