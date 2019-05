Mercatone Uno, incontro al Mise. Croatti: si cerca via per ammortizzatori sociali

“Il Governo ha garantito il massimo impegno“. Così il senatore del M5S Marco Croatti sull’incontro svoltosi oggi al Mise per la gestione della crisi del Mercatone Uno che coinvolge 1880 lavoratori e 55 negozi in tutta Italia (uno, quello di Rimini nord, in provincia). “Sto seguendo da vicino questa vicenda – dice il senatore – che, oltre a riguardare direttamente la commissione parlamentare di cui sono membro, vede fortemente coinvolti il nostro territorio e la nostra comunità“. Prima priorità è la tutela dei lavoratori “intervenendo su tutti gli attori al fine di velocizzare le procedure e garantire il sostentamento di tutte le famiglie coinvolte“.

Curatela fallimentare e commissari della procedura hanno proceduto a mettere le basi affinché si proceda alla retrocessione dell’azienda verso l’amministrazione straordinaria, su istanza al Tribunale. “Questa operazione – spiega Croatti – consentirebbe di garantire gli ammortizzatori e di aprire un bando per la ricerca di nuovi investitori“.

In seconda battuta, il governo vuole creare le condizioni affinché il prossimo bando per la cessione dalla amministrazione straordinaria, “consenta di ricevere il maggior numero possibile di

manifestazioni d’interesse, per rilanciare e garantire continuità produttiva alla rete vendita Mercatone Uno“.

Giovedì 30 maggio ci sarà un tavolo tecnico con i comitati dei creditori e dei fornitori. “Obiettivo – dice ancora il senatore – è quello di dare loro garanzie per il superamento delle difficoltà che stanno vivendo in conseguenza dei mancati pagamenti.”

“La chiusura improvvisa dei cancelli della Mercatone Uno – conclude Croatti – ha molto colpito il nostro territorio. Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi, sperando di poter presto comunicare buone notizie alle tante famiglie preoccupate per il loro futuro”.