Forti piogge, danni tra Misano, Morciano e San Clemente

Strade allagate, frane, fossi pieni d’acqua, cantine allagate. Il maltempo del pomeriggio si è accanito sulla zona della Valconca. Nella frazione La Cella di Misano e a Morciano sono intervenuti gli uomini della protezione civile mentre a San Clemente e nella frazione di Sant’Andrea in Casale. La pioggia molto intensa si è abbattuta in particolare tra le 15 e le 17. Disagi anche a San Giovanni in Marignano.

Un breve video da Sant’Andrea in Casale