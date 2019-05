Elezioni comunali. I candidati, i fac-simile delle schede e il "come si vota"

Tra poco più di una settimana, domenica 26 (dalle 7 alle 23), si apriranno i seggi per le elezioni europee e per le amministrative. In Emilia Romagna sono 235 i comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco, 16 di questi in provincia di Rimini.

I due più grandi sono Santarcangelo e Bellaria Igea Marina, gli unici in cui si potrebbe andare al turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato ottenga il 50% più uno dei consensi.

. Nel comune di Santarcangelo, dove il corpo elettorale supera le 18mila unità, sono quattro i candidati alla fascia tricolore. Nella scheda i santarcangiolesi troveranno come primo nome in alto quello di Cinzia Salvatori di Rinascita Civica, subito sotto Sara Andreazzoli di AttiVamente Santarcangelo, poi il sindaco uscente Alice Parma, sostenuta da Pd, Più Santarcangelo e PenSa Una Mano per Santarcangelo e come quarto Domenico Samorani, sostenuto da Lega, Forza Italia, Santarcangelo in Comune e Un Bene in Comune.

. A Bellaria Igea Marina gli elettori sono poco più di 15mila e dovranno scegliere tra tre candidati. Il primo nome in alto nella scheda è quello di Gabriele Bucci, sostenuto da Alternativa Democratica, Italia in Comune e lista Bucci Sindaco, c’è poi Filippo Giorgetti, candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Siamo per Bellaria Igea Marina, subito sotto Danilo Lombardi del MoVimento 5 Stelle.

Tra gli altri comuni al voto i più grandi sono Misano Adriatico, dove al voto sono chiamati quasi 11mila elettori, Verucchio (8.500) e San Giovanni in Marignano (7.600).

. A Misano sono quattro i candidati: il primo nome, in alto a sinistra nella scheda, è quello dell’attuale vicesindaco Fabrizio Piccioni con la lista ScegliMisano, accanto Claudio Cecchetto della lista W Misano Viva, subito sotto Daniela Ruggeri del Movimento 5 Stelle e poi Veronica Pontis, candidata sostenuta dal centro destra.

. Corsa a tre invece a Verucchio dove il primo nome in alto è quello del sindaco uscente Stefania Sabba, candidata per Impegno Civico, c’è poi Roberto Baschetti con la civica Immagina Verucchio e Christian Maffei per Verucchio Domani.

. Sfida a due a San Giovanni in Marignano tra l’attuale primo cittadino Daniele Morelli sostenuto dalla civica di centro sinistra “Per Continuare Insieme” e Gabriele Ottaviani di Alternanza Politica.

Gli altri comuni al voto (in ordine al numero di abitanti) in provincia sono San Clemente, Poggio Torriana, Saludecio, San Leo, Montefiore, Sant’Agata Feltria, Mondaino e Montegridolfo. Alle urne anche gli abitanti di Casteldelci (il più piccolo con appena 389 abitanti), Maiolo (819 abitanti) e Talamello (1.097) nei quali si presenta un solo candidato.

. Tutti i candidati e i fac simile delle schede elettorali cliccando QUI

. Le modalità di voto per le amministrative cliccando QUI