A Santarcangelo niente sorprese, si conferma Alice Parma

Manca il dato ufficiale ma già a Santarcangelo è cominciata la festa per Alice Parma che si conferma senza necessità di andare al ballottaggio.

Ai microfoni di Icaro Tv Domenico Samorani prende atto dell’esito, che dopo il voto delle europee non si aspettava così netto. Samorani ringrazia la sua squadra e fa il suo in bocca al lupo alla Parma senza risparmiare una frecciata: “Spero che possano lavorare bene nei prossimi cinquq anni come hanno fatto negli ultimi tre mesi”, dice in collegamento telefonico a Icaro Tv. E si prepara al ruolo di combattivo rappresentante dell’opposizione in Consiglio “da uomo coraggioso che a 65 anni ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, capace solo di costruire e non di dividere”.

” Santarcangelo è più forte di tutto. Non pensavamo di raggiungere subito e con questa forza”, dice poi la stessa Alice Parma in collegamento con Icaro Tv, “Avevamo la consapevolezza di un lavoro importante e di squadra”. “Sono maturata molto, sono cresciuta con la città e la città è cresciuta insieme a noi”. “La priorità è continuare a lvorare, costruire il progetto per l’estate di turismo, eventi e cultura. La costruzione della squadra, il progetto di mandato e il rafforzamento della macchina amministrativa”.



Su Santarcangelo, il segretario provinciale del PD Filippo Sacchetti che a Santarcangelo è assessore uscente, non va troppo per il sottile: ” la vittoria al primo turno di Alice Parma, che ha sovrastato per connessione sentimentale con la comunità santarcangiolese, idee, proposta programmatica l’arroganza senza confini dell’alieno Domenico Samorani”.