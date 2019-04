Europee, tre riminesi in campo. Tutti i nomi e le modalità di voto

Saranno tre i nomi riminesi in campo alle europee del 26 maggio. SI tratta dell’attuale sindaco di Montefiore Vallì Cipriani, candidata per la Lega Nord, dell’europarlamentare uscente Marco Affronte, nelle liste di Europa Verde e di Carla Franchini che, un po’ a sorpresa dopo i dubbi degli ultimi giorni, ha trovato posto nel listino del Movimento 5 Stelle dopo l’esclusione di Tiziana Cipriani.

La provincia di Rimini è nella circoscrizione nordest (scheda marrone): Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna. In totale in Italia le circoscrizioni sono cinque. Urne aperte dalle 7 alle 23.

Come si vota

Il sistema elettorale delle europee prevede un voto proporzionale. Il voto si esprime con una X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. E’ possibile poi indicare fino a tre preferenze (con alternanza di genere, quindi non tre donne o tre uomini) scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. La soglia di sbarramento è al 4%. La circoscrizione nordest esprime 15 eurodeputati (uno in più del 2014 a causa della Brexit).

Il calcolo dei voti è fatto su base nazionale, e soltanto in un secondo momento applicato alla circoscrizione: il partito che otterrà più o meno il 10% a livello nazionale otterrà il 10% dei seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni.

Le liste in campo

Al momento sono 254 i candidati in corsa nella circoscrizione nordest e 15 le liste ammesse: Pd, Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, + Europa, Fratelli d’Italia, La Sinistra, Popolo della Famiglia, Autonomie per l’Europa, Sudtiroler Volkspartei, Popolo delle Partite Iva, Popolari per l’Italia, Partito Animalista, Partito Comunista, Forza Nuova.

A queste si potrebbero aggiungere il Partito Pirata e Casa Pound, che devono ancora regolarizzare le liste. Escluse invece le liste Gilet Arancioni, Rispetto per Tutti gli Animali e Parlamentare Indipendente.

Tutte le liste e i nomi dei candidati

FORZA ITALIA

Silvio Berlusconi, Sandra Savino, Irene Pivetti, Roberta Toffanin, Valentina Castaldi, Emanule Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Molossini, Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto e Valerio Zoggia

FRATELLI D’ITALIA

Giorgia Meloni, Sergio Antonio Berlato, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, Renata Dalfiume, Isabella Dotto, Michele Facci, Elisabetta Gardini, Francesca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo Mariotti, Fabio Pietrella, Remo Sernagiotto e Maria Cristina Sandrin,

MOVIMENTO 5 STELLE

Sabrina Pignedoli, Marco Zullo, Viviana Dal Cin, Alessandra Guatteri, Elena Mazzoni, Claudio Fochi, Nadia Piseddu, Matias Eduardo Diaz Crescitelli, Cinzia Dal Zotto, Antonio Candiello, Ulderica Mennella, Carla Franchini, Salvatore Lantino, Simone Contro, Cristiano Zanella

LEGA

Matteo Salvini, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Vallì Cipriani, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Matteo Gazzin, Paola Ghidoni, Manuel Ghilardelli, Elena Lizzi, Emiliano Occhi, Gabriele Padovani, Ilenia Rento.

EUROPA VERDE

Silvia Zamboni, Angelo Bonelli, Chiara Bertogalli, Marco Affronte, Fiorella Belpoggi, Norbert Lantschner, Tiziana Cimolino, Davide Nava, Fatou Boro Lo, Alice Brombin, Eugenia Fortuni, Judith Kienzl, Giuseppe Prasel, Luca Saccone, Mao Valpiana

ITALIA IN COMUNE-PIU’ EUROPA

Federico Pizzarotti, Silvja Manzi, Philippe Daverio, Federica Sabbati, Eugenio Fusignani, Carlotta Cinti Luciani, Layla Yusuf, Renate Holzseisen, Giorgio Andrian, Laura Antonini, Davide Borrelli, Alessandra Chiantoni, Marco De Andreis, Giorgio Pasetto, Francesco Rolleri

PD

Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston (già presidente Asi), Cecile Kyenge, Antonio Silvio Calò, l’ex capogruppo in Senato di Mdp Cecilia Guerra, Furio Honsell, Alessandra Moretti, Eric Veron, Roberta Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppato

PPE (Partito popolare europeo)

Ivo Tarolli, Milena D’imperio, Paolo Gottarelli, Monica Franch, Giovanni Chiucchi, Silvana Arbia , Pasquale Montalto, Francesca Pangallo, Michele Laganà, Maria Grazia Trombetta, Valentino Antonio Sacco, Patrizia Toselli, Agostino Migliorini, Manuela Vettorello e Andrea Mondini

LA SINISTRA

Silvia Prodi, Adelmo Cervi, Ismael Ait Yaya, Beatrice Andreose, Andrea Bellavite, Martine De Biasi, Chiara Mancini, Mauro Collina, Elena Mazzoni, Istok Furlanic, Chiara Zandonella, Giacomo Gianolla, Fausto Pozzobon e Matteo Segatta

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

Mirko De Carli, Clara Gallosi, Vladimiro Campello, Laura Neri, Roberto Azzalin, Carla Condurso, Roberto Gualandi, Emanuela Biagi e Paola Ganz