Alla Righetti il professor Balzani, candidato al Nobel

Nuovo appuntamento all’università Igino Righetti di Rimini. Lunedì alle 17 è in programma un incontro con il professor Vincenzo Balzani. Candidato al Nobel per la chimica il professor Balzani parlerà della salvaguardia del creato, tema al centro della “Laudato Si'”, l’enciclica di Papa Francesco a cui ha collaborato come esperto. Al centro del suo intervento l’energie, le risorse, l’ambiente per un’ecologia integrale.

Vincenzo Balzani è ricercatore molto noto in campo internazionale nel settore delle reazioni chimiche provocate dalla luce, della fotosintesi artificiale e dell’ideazione di dispositivi e macchine molecolari. E’ stato presidente della European Photochemical Association . Il suo nome è balzato all’attenzione del grande pubblico per la candidatura al premio Nobel per la Chimica e per la lettera pubblica che un nutrito numero di scienziati di diversi paesi ha diffuso quando,per ragioni poco comprensibili, il premio è stato assegnato a studiosi che avevano utilizzato ampiamente i risultati delle sue indagini. Alla ricerca scientifica il professor Balzani ha affiancato un’intensa attività di divulgazione sul rapporto fra scienza e società e fra scienza e pace con particolare riferimento ai temi dell’energia e delle risorse.Per questa attività gli è stato conferito il premio Galileo.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è organizzata dalla Fondazione Righetti- Libera Università popolare e da UNIRIMINI