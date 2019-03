Sassofeltrio e Montecopiolo. Passaggio più vicino

La commissione parlamentare per le questioni regionali ha dato parere favorevole al passaggio dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla regione Marche alla Regione Emilia Romagna, e in particolare in Provincia di Rimini. I due comuni votarono per il passaggio nel giugno del 2007, con un referendum a larghissima maggioranza, 83 e 87 per cento.

“Ancora questo passaggio non è avvenuto. Per l’ostruzionismo della regione Marche che tuttora, a distanza di 12 anni, non ha ancora voluto fornire un parere. Non si può perdere altro tempo”. È il commento del Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che, pur non essendo commissario questa mattina ha partecipato ai lavori della commissione Affari Regionali.

“Una sentenza della Corte Costituzionale – aggiunge – ha stabilito che la mancanza del parere di uno degli organi consultati non può procrastinare sine die il termine, configurandosi, altrimenti, un potere sospensivo o addirittura di veto. Dopo il parere favorevole della Commissione parlamentare si individuerà un termine per la nomina del Commissario che finalmente promuoverà l’attuazione della legge”.

Soddisfazione per il parere della commissione anche da parte del parlamentare romagnolo della Lega Iacopo Morrone: “La commissione Affari costituzionali della Cameraha licenziato il testo del disegno di legge che concretizzerà il sogno degli abitanti dei due comuni, dando il mandato al relatore on. Igor Iezzi di riferire in Aula sul testo approvato. L’auspicio è che i tempi per l’approvazione definitiva del provvedimento siano i più brevi possibile”.