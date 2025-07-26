  
Bilancio Confesercenti

Vagnini:"Segnali di miglioramento nel piccolo medio commercio"

In foto: Fabrizio Vagnini Presidente Confesercenti
Fabrizio Vagnini Presidente Confesercenti
di Redazione   
Sab 26 Lug 2025 12:55 ~ ultimo agg. 5 Ago 03:46
 "La fiducia degli operatori del turismo e del piccolo commercio mostra segnali di miglioramento, ma il contesto resta fragile e condizionato da forti incertezze sul futuro". Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti provinciale Rimini, commenta i dati sulla fiducia diffusi da Istat e analizzati da Confesercenti nazionale. "L’indice di fiducia dei consumatori – prosegue Vagnini – risale a luglio di circa 1 punto, mentre quello delle imprese registra una lieve flessione. Ma ciò che emerge con chiarezza è che la fiducia cresce più sulle aspettative che sulla situazione reale. Il turismo, dopo un avvio stagionale più lento del previsto, sta finalmente entrando nel vivo e gli operatori sperano in un'accelerazione. Anche nel piccolo commercio la speranza è concentrata soprattutto sugli ordini e sulle vendite future, perché quelle attuali restano deboli".A livello nazionale, i dati più positivi arrivano dal settore dei servizi turistici, che guadagnano 6 punti, e dal commercio, che sale di 3,8 punti trainato in particolare dalla distribuzione tradizionale.
 
