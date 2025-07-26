Arrestati due coniugi in possesso di oltre 100 gr di eroina

Arrestati dalla Polizia di Stato nella notte tra il 24 e il 25 luglio due coniugi trovati in possesso di 100 grammi di eroina. L'uomo, un tunisino di trent'anni già indagato per cessione di sostanze stupefacenti e per morte come conseguenza di reato, e sua moglie sono stati prima notati dagli investigatori della squadra mobile e poi arrestati in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. I due erano intenti a preparare delle dosi nel momento in cui gli investigatori li hanno bloccati, rilevando inoltre in un cilindro nascosto sotto il cambio della loro autovettura, 12 involucri contenenti circa 20 grammi di eroina. I due coniugi sono stati accompagnati, secondo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria, alla Casa circondariale di Rimini. Il tunisino era già sotto sorveglianza nell'ambito del procedimento penale a seguito del decesso di un uomo, avvenuto in data 22 marzo. Secondo le ricostruzioni il tunisino avrebbe avuto infatti contatti telefonici con la vittima finalizzati alla cessione di sostanze stupefacenti, ragione per cui la Procura della Repubblica di Rimini aveva emesso nei suoi confronti un decreto di perquisizione personale e locale. All'interno dell'abitazione dei due coniugi, in Provincia di Pesaro Urbino, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di eroina, alcune dosi di hashish, un bilancino di precisione e circa 1800 euro in contanti, verosimilmente frutto dell'attività di spaccio.

