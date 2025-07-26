Tramonto Divino incanta Villa Mussolini a Riccione

Metti una serata d'estate, dei vini d'eccellenza e dei piatti gourmet preparati dai migliori chef della regione Emilia-Romagna. Ecco gli ingredienti vincenti dell'evento Tramonto Divino, che si è tenuto venerdì 25 luglio a Villa Mussolini, tappa riccionese dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Oltre 300 le etichette di vini regionali in libera degustazione, dall’Albana di Romagna alla Malvasia di Parma e Piacenza, alle bollicine Lambrusco (Sorbara, Grasparossa, Reggiano e Salamino) Particolarmente apprezzata anche la Novebolle Lounge del Consorzio Vini di Romagna dedicata alle bollicine. Al centro della proposta culinaria gourmet, la piadina “Batticuore” e il “Piadamisù”, tiramisù rivisitato con piadina romagnola IGP, oltre a specialità come le sarde in saor con piadina romagnola IGP e il passatello romagnolo al pesce. A completare l’offerta gastronomica una selezione gourmet di prodotti Dop, tra cui il Culatello di Zibello e il Parmigiano Reggiano, insieme a una selezione di formaggi curata dalla Centrale del Latte di Cesena.