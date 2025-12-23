"Work out delle feste": il 26 dicembre ai bagni 26

Torna anche quest’anno a Rimini il “Work Out delle Feste”, giunto alla terza edizione, in programma giovedì 26 dicembre sulla spiaggia del Bagno Tiki 26. L’evento sportivo gratuito e aperto a tutti è organizzato dal Team Elen Souza. Dopo le abbondanti tavolate natalizie, l’obiettivo dell’iniziativa è duplice: smaltire le calorie delle feste e sostenere un’importante causa solidale. Durante la mattinata sarà possibile partecipare a una raccolta fondi a favore della Fondazione AVSI di Cesena, con lo scopo di finanziare l’adozione a distanza di un bambino per un anno. Il programma prevede un allenamento funzionale in spiaggia all’aria aperta, guidato da Elen Souza e dal suo team, pensato per essere accessibile a persone di ogni livello. Al termine dell’attività, l’organizzazione offrirà cioccolata calda a tutti i partecipanti e darà il via a una lotteria con super premi, messi a disposizione da numerose attività commerciali della Romagna, occasione anche per effettuare donazioni libere a sostegno del progetto solidale. Durante l’evento saranno presenti i volontari di Rimini della Fondazione AVSI, che illustreranno ai partecipanti i progetti e le finalità dell’associazione.