  
Indietro
menu
menu

Sport e solidarietà

"Work out delle feste": il 26 dicembre ai bagni 26

In foto: Work out delle feste by team Elen Souza
Work out delle feste by team Elen Souza
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 23 Dic 2025 10:04 ~ ultimo agg. 10:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Torna anche quest’anno a Rimini il “Work Out delle Feste”, giunto alla terza edizione, in programma giovedì 26 dicembre sulla spiaggia del Bagno Tiki 26. L’evento sportivo gratuito e aperto a tutti è organizzato dal Team Elen Souza. Dopo le abbondanti tavolate natalizie, l’obiettivo dell’iniziativa è duplice: smaltire le calorie delle feste e sostenere un’importante causa solidale. Durante la mattinata sarà possibile partecipare a una raccolta fondi a favore della Fondazione AVSI di Cesena, con lo scopo di finanziare l’adozione a distanza di un bambino per un anno. Il programma prevede un allenamento funzionale in spiaggia all’aria aperta, guidato da Elen Souza e dal suo team, pensato per essere accessibile a persone di ogni livello. Al termine dell’attività, l’organizzazione offrirà cioccolata calda a tutti i partecipanti e darà il via a una lotteria con super premi, messi a disposizione da numerose attività commerciali della Romagna, occasione anche per effettuare donazioni libere a sostegno del progetto solidale. Durante l’evento saranno presenti i volontari di Rimini della Fondazione AVSI, che illustreranno ai partecipanti i progetti e le finalità dell’associazione.  
Altre notizie
il Polo di Sogliano
Sogliano al Rubicone

Tragedia all'impianto di Ginestreto: operaio muore in incidente sul lavoro
di Redazione
Il tribunale di Rimini
il gip archivia

Indagato per presunti abusi su una paziente, cadono le accuse contro il medico
di Lamberto Abbati
Villa Mussolini
scaduto oggi il termine

Villa Mussolini, tre le offerte di acquisto presentate. I prossimi step
di Redazione
il momento commemorativo di dicembre 2024
Luca Perazzini Cristian Gualdi

Un anno fa la tragedia del Gran Sasso. Il sindaco Sacchetti ricorda le vittime
di Redazione
Cocciante a Riccione
biglietti già in vendita

Riccione Music City: a fine agosto arriva Riccardo Cocciante
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO