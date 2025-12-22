  
scaduto oggi il termine

Villa Mussolini, tre le offerte di acquisto presentate. I prossimi step

In foto: Villa Mussolini
Villa Mussolini
di Redazione   
Lun 22 Dic 2025 17:29 ~ ultimo agg. 17:50
Tempo di lettura 1 min
Oggi alle 12.00 è scaduto il termine per consegnare al Notaio Mauro Plescia di Rimini le buste contenenti quanto richiesto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per l’offerta di acquisto di Villa Mussolini a Riccione, oltre al progetto di utilizzo dell’immobile e quanto specificato nell’invito ad offrire reso pubblico il 19 ottobre scorso. Interpellato il Notaio, la Fondazione è a conoscenza che siano pervenute tre offerte. Una, stando a quanto annunciato, è dell'Amministrazione Comunale. 

Ora - spiega la Fondazione - si procederà secondo quanto stabilito, ossia all’apertura delle buste e alle valutazioni specificate nell’annuncio pubblico quando fu data notizia dell’apertura di una data room per acquisire informazioni al riguardo. Operazione che dovrà avvenire entro il 30 gennaio e che la Fondazione cercherà di abbreviare per agevolare coloro che hanno manifestato interesse.

