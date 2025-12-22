  
Sogliano al Rubicone

Tragedia all'impianto di Ginestreto: operaio muore in incidente sul lavoro

In foto: il Polo di Sogliano
il Polo di Sogliano
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 22 Dic 2025 17:53 ~ ultimo agg. 21:13
Questa mattina un 50enne dipendente di una cooperativa di trasporti modenese, e residente nel modenese, ha perso la vita in un incidente sul lavoro  alla discarica del Polo integrato di Ginestreto, nel comune di Sogliano al Rubicone. Il lavoratore ha perso la vita durante un’operazione di scarico dei rifiuti. Gli altri lavoratori del polo hanno cercato di salvarlo ma il loro intervento, come quello del 118, è stato purtroppo inutile. In segno di lutto e rispetto per la memoria del collega scomparso, l'impianto della Discarica di Ginestreto resterà chiuso per l’intera giornata di domani, 23 dicembre.

La sindaca Tania Bocchini parla di una notizia che "ha profondamente scosso la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione Comunale e come socio di maggioranza di Sogliano Ambiente, desidero esprimere il più sincero cordoglio alla famiglia del lavoratore e la vicinanza a tutti i lavoratori di Sogliano Ambiente che sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, purtroppo senza riuscire a salvarlo". 

