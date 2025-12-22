Riccione Music City: a fine agosto arriva Riccardo Cocciante
Dopo Emma il 15 luglio e i Negramaro il 24, il 29 agosto toccherà a Riccardo Cocciante salire sul palco di piazzale Roma per Riccione Music City. Il cantante torna live con “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, un progetto speciale che lo accompagnerà nell’anno in cui celebrerà gli 80 anni, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo i suoi brani senza tempo. "Un altro nome di grandissimo spessore va a impreziosire il cartellone di Riccione Music City – commenta l’assessore al Turismo ed Eventi, Mattia Guidi –. L’arrivo di Riccardo Cocciante conferma la volontà dell’amministrazione di proporre una rassegna di altissimo livello, capace di attrarre pubblici diversi e di rafforzare il posizionamento di Riccione come città della grande musica dal vivo”.
I biglietti sono già disponibili online. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com