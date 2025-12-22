  
Indietro
menu
menu

biglietti già in vendita

Riccione Music City: a fine agosto arriva Riccardo Cocciante

In foto: Cocciante a Riccione
Cocciante a Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 22 Dic 2025 14:16 ~ ultimo agg. 14:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo Emma il 15 luglio e i Negramaro il 24, il 29 agosto toccherà a Riccardo Cocciante salire sul palco di piazzale Roma per Riccione Music City. Il cantante torna live con “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, un progetto speciale che lo accompagnerà nell’anno in cui celebrerà gli 80 anni, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo i suoi brani senza tempo. "Un altro nome di grandissimo spessore va a impreziosire il cartellone di Riccione Music City – commenta l’assessore al Turismo ed Eventi, Mattia Guidi –. L’arrivo di Riccardo Cocciante conferma la volontà dell’amministrazione di proporre una rassegna di altissimo livello, capace di attrarre pubblici diversi e di rafforzare il posizionamento di Riccione come città della grande musica dal vivo”. 

I biglietti sono già disponibili online. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com

Altre notizie
Code al passaggio a livello di Rivabella @newsrimini
Effettuato l'intervento

Passaggio a livello Rivabella, operativa la riduzione dei tempi di attesa
di Redazione
Guitar 100
Martedì 23 alle 18

Sul sagrato del Duomo di Rimini: Guitar 100, Accordi di Pace Christmas Edition
di Redazione
repertorio
Rischio sospensione

Alcolici a 14enni. Sanzionato un negozio del centro storico: è la seconda volta
di Redazione
sede del Comune di RIccione
dopo le ispezioni sanitarie

Il Tar conferma la chiusura di tre case famiglia a Riccione
di Redazione
Velleda Greco con l'assessore Morolli
i saluti di morolli

Il Comune di Rimini festeggia i 100 anni di Velleda Greco
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO