Wellness Week. Gli appuntamenti in provincia di Rimini

Ausl Romagna presenta gli appuntamenti dell'11ª edizione della Wellness Week, promossa dal 23 al 30 settembre da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport e propone una full immersion di sport, fitness e benessere, con l’obiettivo di ispirare persone di tutte le età ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.

Le evidenze scientifiche, infatti, confermano in modo sempre più chiaro il ruolo centrale dell’attività fisica nella prevenzione e nella tutela della salute. Tuttavia, in Italia, ancora 6 persone su 10 non raggiungono i livelli di movimento raccomandati dall’OMS. A questo dato si aggiunge un significativo divario di genere nella pratica sportiva: secondo ISTAT 2025, praticano regolarmente sport il 43,6% degli uomini contro il 34,2% delle donne, una differenza spesso legata a barriere culturali e sociali che influenzano accesso e continuità della pratica.

In questo contesto, l’edizione 2026 pone un’attenzione particolare al tema dell’accesso e della partecipazione femminile all’attività fisica, considerati elementi strategici per la salute, la prevenzione e l’equità sociale.

Mercoledì 23 settembre a Rimini, alle ore 17, ‘Mindfulness’, all’Aula Michelangelo dell’ospedale Infermi: un’occasione per conoscere i principi di base della pratica e sperimentare semplici esercizi di consapevolezza corporea, respirazione e presenza mentale.

Mercoledì 23 settembre a Cattolica, alle ore 17, "Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino": camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da Piazza della Repubblica 18 (ufficio postale).

Giovedì 24 settembre a Rimini, alle ore 16, ‘Mamme in cammino: dalla gravidanza ai primi mesi’: camminata dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme pensata per promuovere il movimento e il benessere durante la gravidanza e nei primi mesi dopo la nascita, con ritrovo all’ingresso del Consultorio (viale XXIII Settembre 1845 n.120).

Giovedì 24 settembre a Santarcangelo, alle ore 17, "Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino": camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso ospedale Franchini.

Giovedì 24 settembre a Riccione, alle ore 17, nella sala conferenze del Palazzo del Turismo (Piazzale Ceccarini 11), “Da fermi non si cambia – Storie di salute ritrovata”: evento che prevede l’illustrazione di una serie di esperienze reali, testimonianze e conoscenze scientifiche per scoprire come movimento e attività fisica strutturata possono mantenere, proteggere e far crescere la salute ritrovata.

Giovedì 24 settembre a Novafeltria, alle ore 17.30, ‘Cambiare passo. Corpo, movimento e nuovi equilibri’: camminata intergenerazionale e inclusiva per unire bambini, giovani, adulti e anziani e promuovere salute, inclusione e socialità, con partenza alla Casa della Comunità Alta Valmarecchia (Spazio Giovani, Via XXIV Maggio 174).

Lunedì 28 settembre a Rimini, alle ore 17, "Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino": camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da ingresso ospedale Infermi.

Martedì 29 settembre a Bellaria, alle ore 17, "Passi Insieme: operatori e cittadini in cammino": camminata aperta ai dipendenti, ai familiari, ai cittadini del territorio con partenza da CAU (Piazza del Popolo).

Martedì 29 settembre a Riccione, alle ore 14, ‘Gesti di benessere. Gesti di salute’: flash mob inserito nel progetto ‘Attiviamoci! Brevi pratiche di quotidianità per stare bene’ all’ospedale Ceccarini (ingresso via Frosinone 1).

Martedì 29 settembre a Rimini, alle ore 17, ‘Movimento al centro, benessere per tutti! Women in Motion’ a Rimini Terme (Viale Principe di Piemonte 56, Miramare).

Mercoledì 30 settembre a Santarcangelo, alle ore 16, ‘A passo gentile: ben-essere nei cambiamenti di vita’: laboratorio diffuso di pratiche gentili alla Piazza della Salute della Casa della Comunità (Via Pedrignone 3, ingresso ospedale).

Per info e programma iniziative Wellness Week 2026: https://www. wellnessfoundation.it/it/ wellness-week/