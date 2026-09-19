Scontro a Coriano: conducente sotto droghe, 62mila euro al passeggero

Nel 2018, lungo via Montescudo a Coriano, una Lancia Ypsilon si scontrò frontalmente con una Kia Rio in un impatto estremamente violento. A bordo della prima vettura, sul sedile anteriore, viaggiava un giovane di 23 anni che riportò una grave lesione all'anca sinistra, con una lussazione e una frattura. Il passeggero venne trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove per lui cominciò un lungo periodo fatto di cure, visite ed esami.

Dalle verifiche, emerse successivamente che il conducente dell'auto su cui lui viaggiava era risultato positivo agli stupefacenti. L'assicurazione opponeva il concorso di colpa, sostenendo che la vittima sapesse che il guidatore con cui aveva deciso di salire in auto avesse assunto sostanze. Il tribunale civile di Rimini ha però escluso qualsiasi corresponsabilità: la partenza alle sette del mattino per andare al lavoro rendeva inverosimile la consapevolezza dell'alterazione del conducente. La perizia medica ha riconosciuto al giovane un'invalidità permanente. I giudici gli hanno quindi accordato un risarcimento complessivo di 62mila euro, a cui dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi.