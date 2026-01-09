  
"gestione inadeguata"

A scuola col giubbotto a Misano. Guasti alle caldaie, comune convoca ditta

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 9 Gen 2026 12:59 ~ ultimo agg. 13:14
Un ritorno in classe complicato (dopo le feste natalizie) per gli alunni delle scuole elementari Colombo di Misano costretti a ricorrere a giubbotti e sciarpe durante le lezioni. Colpa delle caldaie andate in blocco, non per la prima volta tra l'altro. Alle proteste arrivate dai genitori ha risposto l'amministrazione comunale spiegando che il comune "ha provveduto, già dalla scorsa estate, a sostituire tutte le caldaie esistenti aggiungendone anche una quarta per emergenza". I problemi deriverebbero però "da una inadeguata gestione da parte della ditta che gestisce il riscaldamento; impresa che ha vinto una gara nazionale bandita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze". L'amministrazione ha evidenziato infatti i soventi "ritardi nel pronto intervento e frequenti errori di programmazione rispetto ai tempi di accensione dell’impianto". Tutte mancanze già formalmente contestate al gestore tanto da valutare anche la rescissione del contratto. A seguito degli ultimi guasti diversi tecnici sono intervenuti in orario pomeridiano ripresentandosi poi anche al mattino per verificare il funzionamento dell’impianto. Dal canto suo il comune ha nuovamente convocato il legale rappresentante della ditta "per cercare di mettere fine a questo susseguirsi di problematiche che mettono in difficoltà l'amministrazione e soprattutto creano un enorme disagio ai ragazzi e a tutto il personale scolastico".

